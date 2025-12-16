رئيس قطاع النقل البحري يتفقد مشروعات تطوير ميناء دمياط

أجرى اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، جولة ميدانية داخل ميناء دمياط، تفقد خلالها عددًا من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء، وذلك عقب مشاركته في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

شملت الجولة، وفق بيان الميناء، تفقد محطة حاويات "تحيا مصر 1" باعتبارها أحد المشروعات المحورية الداعمة لقدرات الميناء التنافسية، إلى جانب المنطقة اللوجستية الصناعية شرق الميناء، ومحطة الحبوب والغلال برصيف بطول 850 مترًا، والمنطقة اللوجستية الصناعية غرب الميناء، فضلًا عن تفقد حاجز الأمواج الغربي، ومحطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض، وحاجز الأمواج النهائي، بما يعكس شمولية المتابعة لكافة مكونات التطوير الجارية داخل الميناء.

جاءت الجولة برفقة اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء بحري أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب القائمين على تنفيذ المشروعات المختلفة.

