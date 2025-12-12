إعلان

إيمي سمير غانم تُعلق على إطلالتها بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر (صور)

كتب : هاني صابر

11:47 ص 12/12/2025
    اطلالة ايمي سمير غانم بالبحر الاحمر
    ايمي سمير غانم على السجادة الحمراء
    ايمي سمير غانم بمهرجان البحر الأحمر

علقت الفنانة إيمي سمير غانم، على إطلالتها بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر في دورته الخامسة هذا العام.

ونشرت إيمي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فستان جعلني أشعر بسحر حقيقي هذه الليلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " إيه الحلاوة والطعامة دي، قمر ما شاء الله، عسولة، الفستان جميل، حلو الفستان عليكي".

وظهرت إيمي سمير غانم مرتدية فستان أسود بصحبة زوجها على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

وحرص عدد من نجوم الفن أيضا على حضور حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء أمس بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

