تعاقد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، على المشاركة في إحياء أكثر من حفل في ليلة رأس السنة، وذلك مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

وكشف محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن مشاركة حمو بيكا بالغناء في حفلين، ويقام الأول في أحد الفنادق بالقاهرة، في حين يقدم الثاني في أحد كافيهات منطقة الشيخ زايد.

وتشهد الحفلات أول ظهور لمؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من السجن، إذ يقضي حاليا في محبسه، عقوبة مدتها 3 شهور، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.

ورزق مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، مؤخرا بمولودة جديدة وأطلق عليها اسم أصالة.