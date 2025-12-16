إعلان

بعد خروجه من السجن.. حمو بيكا يشارك في إحياء حفلات رأس السنة

كتب : مصطفى حمزة

01:32 م 16/12/2025

بيكا

تعاقد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، على المشاركة في إحياء أكثر من حفل في ليلة رأس السنة، وذلك مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

وكشف محمد حلمي، مدير أعمال حمو بيكا، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن مشاركة حمو بيكا بالغناء في حفلين، ويقام الأول في أحد الفنادق بالقاهرة، في حين يقدم الثاني في أحد كافيهات منطقة الشيخ زايد.

وتشهد الحفلات أول ظهور لمؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بعد خروجه من السجن، إذ يقضي حاليا في محبسه، عقوبة مدتها 3 شهور، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.

ورزق مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، مؤخرا بمولودة جديدة وأطلق عليها اسم أصالة.

حمو بيكا حفلات رأس السنة منطقة الشيخ زايد

