مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسل "قبل وبعد" وتكشف السبب

كتب : سهيلة أسامة

01:56 م 16/12/2025

الفنانة مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

أبطال مسلسل "قبل وبعد"

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

مي عز الدين تعلن تأجيل مسلسلها قبل وبعد

