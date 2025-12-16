كشفت الفنانة مي عز الدين عن تأجيل مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

أبطال مسلسل "قبل وبعد"

مسلسل "قبل وبعد" تجسد مي عز الدين من خلاله شخصية طبيبة، ويضم العمل نخبة من النجوم منهم ريم البارودي، عماد زيادة، كريم فهمي، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وجودي مسعود.

اقرأ أيضًا:

بإطلالة كاجوال.. بتول حداد تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

أول تعليق من فاطمة محمد علي بعد تعرضها لحادث سير

تركي آل الشيخ يجمع أبرز موسيقيي العالم في مشروع "Riyadh Mood"