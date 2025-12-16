أعلنت جائزة "الراوي The Storyteller Award" عن انطلاق نسختها الثانية خلال حفل خاص أقيم بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من المشاهير والفنانين.

الحضور

وكان بين الحضور: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورائد الإعلان في مصر طارق نور، ورجل الأعمال محمد فاروق، الفنان عمرو يوسف، الفنانة كندة علوش، الكاتب أحمد مراد، الموسيقار هشام نزيه.

اكتشاف المواهب

وتنطلق النسخة الثانية من جائزة الراوي " The Story teller Award برؤية أكبر، وتشمل 9 فئات مختلفة من المحتوى الإبداعي، لدعم واكتشاف المواهب الشابة في صناعة المحتوى.

وتأتي النسخة الثانية تحت رعاية أربع وزارات تشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة.

طارق نور

وفي كلمته، أكد طارق نور أن جائزة الراوي تنطلق من الإيمان بقوة القصة وقدرتها على التأثير ونقل القيم، مشيرًا إلى أن الجائزة توفر منصة حقيقية للمبدعين الشباب لإيصال أصواتهم ورؤيتهم.

محمد فاروق

من جانبه، أكد رجل الأعمال محمد فاروق، أن دعمه للجائزة يأتي إيمانًا بدور الإبداع والثقافة في دعم التنمية وبناء المجتمعات، وتشجيع المبادرات التي تكتشف المواهب الجديدة وتمنحها فرصًا حقيقية للانتشار والتأثير.

احكي لنا

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم لجائزة الراوي اعتبارًا من يناير 2026. وأوضحت اللجنة أن النسخة الثانية تحمل شعار "احكي لنا .. إنت شايفها إزاي"، لتتيح للمواهب الشابة تقديم أعمال تعكس رؤيتهم الشخصية لمصر، وهويتها، وثقافتها، وتاريخها، وحاضرها أو مستقبلها، باستخدام أي وسيط إبداعي يختارونه.

لجان التحكيم

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 28 شخصية من كبار نجوم الفن والإبداع في 9 لجان تمثل فئات المسابقة المختلفة، منهم رائد الإعلان في مصر طارق نور، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج السينمائي مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، بالإضافة إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي، الروائي والسيناريست أحمد مراد، الكاتبة والسيناريست مريم نعوم، الكاتب والسيناريست تامر حبيب والمنتج طارق الجنايني.

إلى جانب عدد كبير من المبدعين في لجان تحكيم فئات المسابقة المختلفة والتي تشمل جائزة الفيديو القصير (1 دقيقة)، جائزة الفيلم الوثائقي الطويل (5 دقائق)، جائزة الفيلم القصير (30 دقيقة)، جائزة كتابة القصة القصيرة، جائزة المونولوج، التحدث إلى الكاميرا، جائزة التصوير الفوتوغرافي، جائزة الفن، جائزة الموسيقى، جائزة فيديو الطهي، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه.