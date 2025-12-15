ليلى علوي ولبلبة وإلهام شاهين في احتفالية سفارة البحرين باليوم الوطني (صور)

خضعت الفنانة مريم حسن لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مريم في الصور مرتدية فستانا جريئا وساحرا خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مريم حسن في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات مريم حسن في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني.

مريم حسن على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات مريم حسن السينمائية بفيلم "نص جوازة" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يملكان مطعما ويتعرضان لحادث، وتقع لهما العديد من المواقف الكوميدية.

