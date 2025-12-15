مريم حسن تخطف الأنظار بفستان جريء وساحر في أحدث ظهور
كتب : مروان الطيب
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
خضعت الفنانة مريم حسن لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.
ظهرت مريم في الصور مرتدية فستانا جريئا وساحرا خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
مريم حسن في الدراما التليفزيونية
كانت آخر مشاركات مريم حسن في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أبو جبل" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2019.
تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول حسن أبو جبل الذي يفقد أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني.
مريم حسن على شاشة السينما
كانت آخر مشاركات مريم حسن السينمائية بفيلم "نص جوازة" عام 2018.
تدور أحداث الفيلم حول زوجين يملكان مطعما ويتعرضان لحادث، وتقع لهما العديد من المواقف الكوميدية.
اقرأ أيضا:
محمد صبحي يهاجم صناع "الست" ويوجه اللوم لـ منى زكي (فيديو)