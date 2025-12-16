إعلان

ترامب: أمريكا تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل وجميع دول الشرق الأوسط

كتب-عبدالله محمود:

12:28 ص 16/12/2025

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية قريبًا.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على خلفية مقتل قيادي في حركة حماس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يزال يثق في الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه شخص صارم في منطقة صعبة، معربًا في الوقت ذاته عن استيائه من الهجوم الذي استهدف جنودًا أمريكيين في مدينة حمص.

وشدد ترامب على أن أمريكا سترد بقوة على أي هجوم ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية ضد القوات الأمريكية في سوريا، مؤكدًا أن واشنطن لن تتهاون في حماية جنودها.

وفي سياق أخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل وجميع دول الشرق الأوسط، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق سلام حقيقي في المنطقة.

وأضاف ترامب أن أمريكا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع مع حركتي حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن السلام في الشرق الأوسط سيزداد قوة مع انخراط عدد أكبر من الدول في جهوده.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بما في ذلك دول من خارج منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العديد من الدول ترغب في المساهمة بإرساء السلام في القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا ترامب إسرائيل الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء