ترامب: أمريكا تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل وجميع دول الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية قريبًا.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك على خلفية مقتل قيادي في حركة حماس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يزال يثق في الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه شخص صارم في منطقة صعبة، معربًا في الوقت ذاته عن استيائه من الهجوم الذي استهدف جنودًا أمريكيين في مدينة حمص.

وشدد ترامب على أن أمريكا سترد بقوة على أي هجوم ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية ضد القوات الأمريكية في سوريا، مؤكدًا أن واشنطن لن تتهاون في حماية جنودها.

وفي سياق أخر، قال ترامب إن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل وجميع دول الشرق الأوسط، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق سلام حقيقي في المنطقة.

وأضاف ترامب أن أمريكا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع مع حركتي حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن السلام في الشرق الأوسط سيزداد قوة مع انخراط عدد أكبر من الدول في جهوده.

وفي هذا السياق، كشف الرئيس الأمريكي أن 59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، بما في ذلك دول من خارج منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العديد من الدول ترغب في المساهمة بإرساء السلام في القطاع.