الصاوي مديرًا لـ"علوم البحار" بالسويس والعقبة.. ودسوقي معاونًا

السويس - حسام الدين أحمد:

أصدرت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، قرارات جديدة تتعلق بإعادة هيكلة القيادة في فرع المعهد المسؤول عن نطاقي خليج السويس وخليج العقبة.

شمل القرار تكليف الدكتور محمد عبد العزيز الصاوي، أستاذ الكيمياء البحرية، بالقيام بأعمال مدير فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة. ويأتي اختيار "الصاوي" استنادًا إلى خبراته العلمية، بهدف دعم منظومة العمل وتطوير الأداء الأكاديمي داخل الفرع الاستراتيجي.

وتضمن القرار أيضًا تعيين الدكتور المساعد محمد جابر دسوقي إبراهيم، أستاذ مساعد ورئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية، في منصب معاون مدير الفرع للشؤون الإدارية والأمنية. وتستهدف هذه الخطوة ضبط الإيقاع الإداري وضمان الانضباط الأمني، بما يسهم في تهيئة بيئة عمل مستقرة.

وجاءت هذه التكليفات تقديرًا لما يتمتع به المكلفان من خبرات متميزة، ودور فاعل في خدمة البحث العلمي. ومن جانبها، قدمت أسرة المعهد التهنئة للقيادات الجديدة، معربة عن تطلعاتها لمزيد من الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.