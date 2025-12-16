مباريات الأمس
"قبل أمم أفريقيا".. مصطفى محمد يؤدي مناسك العمرة رفقة والدته

كتب - يوسف محمد:

12:08 ص 16/12/2025
    مصطفى محمد
    مصطفى محمد
    مصطفى محمد

حرص مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول ونانت الفرنسي، على تأدية مناسك العمرة رفقة والدته، قبل ساعات من انضمامه لمعسكر الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة والدته من أمام الكعبة المشرفة.

وانضم مصطفى محمد مساءً اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر انطلاقها في نهاية ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي"، في التجربة الودية الأخيرة قبل أمم أفريقيا.

وتنطلق النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بداية من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2025.

وكانت القرعة الخاصة بالبطولة، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

