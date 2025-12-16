رئيس البنك الأهلي يتوقع خفض الفائدة بين 4% و5% العام المقبل

توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 4% و5%، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأوضح الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي"، أن توقعات البنك الأهلي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم إلى ما دون 13% خلال الفترة المقبلة، ما يتيح مساحة إضافية لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة بين 4% و5%.

لأول مرة منذ 4 سنوات نصف خفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ بداية عام 2025 بإجمالي 6.25% على أربع مرات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.

وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 12.5% في أكتوبر، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023.

وتوقع الإتربي أن ينخفض سعر الفائدة على "الكوريدور" بنحو 5% لكل من الإقراض والودائع، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الفائدة يصب في مصلحة المقترضين مع انخفاض تكلفة الاقتراض.

كما رجّح تراجع العائد على شهادات الادخار خلال الفترة المقبلة، موجّهًا نصيحة للعملاء باستثمار أموالهم في الشهادات القائمة حاليًا قبل أي خفض محتمل.

وحاليًا، يطرح البنك الأهلي المصري نوعين رئيسيين من شهادات الادخار، الأول بعائد متدرج يمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في الثانية، و14% في الثالثة، بمتوسط عائد يبلغ نحو 17% طوال مدة الشهادة وأزيد قليلا.

أما النوع الثاني، فهو شهادة بعائد ثابت يبلغ 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، يُصرف عائدها شهريًا، وفقًا لرئيس البنك الأهلي المصري.