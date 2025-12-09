علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد حصول مسرحية سقوط حر على جائزة مهرجان قرطاج المسرحي عن دور أحمد أبو زيد كأفضل ممثل.



وقال "أشرف زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إنه سعيد بأبطال المسرحية وما قاموه، فهذا ينبئ بأن مصر لن تنضب من أجيال المبدعين.



وأضاف أنه هؤلاء الشباب سافروا إلى مهرجان قرطاج المسرحي، وهو من أصعب المهرجانات وأهمها على مستوى العالم، ورفعوا اسم مصر، وحصلوا على أول جائزة في تاريخ المهرجان، وهي جائزة أفضل ممثل لأحمد أبو زيد، وهو المصري الأول الذي يحصل عليها.



وكشف أنه تواصل مع رجل الأعمال عمرو سعيد وأخبره بضرورة دعم هؤلاء الشباب في سفرهم لمهرجان قرطاج المسرحي، قائلًا: بشكره، قلت له عندي شباب مسافرين ومش قادر أوفر لهم تذاكر السفر، فقال لي إنه سيتحمل تكلفة سفرهم وكل شيء، وتم حجز الرحلة مبكرًا، وبشكر شركة مصر للطيران التي وقفت معنا ودعمت الشباب.

وتابع: "أنا بشكر هذا الفريق، ولدينا شباب على أعلى مستوى.



أبطال مسرحية سقوط حر



شاركت المسرحية سقوط حر ضمن المسابقة الدولية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في نوفمبر الماضي في العاصمة التونسية، حيث عرضت مرتين أول أمس على مسرح الريو، ونالت إعجاب الكثير من الحضور.

المسرحية بطولة هاني الطمباري، بهاء الطمباري، أحمد أبو زيد، بجانب عدد كبير من الفنانين إخراج محمد فرج الخشاب.

