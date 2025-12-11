إعلان

"المهن التمثيلية" توجه الشكر للرئيس السيسي لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين

كتب : هاني صابر

05:40 م 11/12/2025

الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين.

وجاء في بيان النقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود".

وأضاف البيان: "إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر".

وأختتم البيان: "كما تؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة سيادته، على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها، حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة، ودامت رايتها عالية خفاقة بالفن والعطاء والوفاء".

الدكتور أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية رعاية كبار الفنانين الرئيس عبد الفتاح السيسي المهن التمثيلية توجه الشكر للرئيس

