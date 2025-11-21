أشرف زكي يتراجع عن استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية

كشف مصدر مقرب من مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تراجع الفنان الدكتور أشرف زكي عن استقالته التي أعلنها قبل أسابيع قليلة.

وذكر المصدر أن أعضاء مجلس النقابة حضروا في منزل النقيب أشرف زكي، في زيارة استثنائية هدفت إلى دعمه والوقوف إلى جانبه من أجل الرجوع عن استقالته.

وأكد المصدر، أنه بعد مناقشات ودعوات محبة، وافق أشرف زكي على طلب طلب زملائه في المجلس، مُعلنًا تراجعه عن الاستقالة، واستمراره في منصبه كنقيب للمهن التمثيلية، تقديرًا لحجم الثقة والدعم الذي وجده من زملائه وأعضاء الجمعية العمومية.

أسباب استقالة أشرف زكي من منصب نقيب المهن التمثيلية

يذكر أن أشرف زكي، أعلن في الأسابيع الماضية انتهاء مهمته كنقيب للمهن التمثيلية، في بيان صحفي.

وذكر في بيانه، رحيله واستقالته عن مجلس النقابة، ومنح زملاء آخرون فرصة لاستكمال مسيرة العمل والعطاء، موجها الشكر إلى الجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة الموقر.

وكشف أشرف زكي، أسباب إعلانه التخلي عن منصب نقيب المهن التمثيلية، خلال ظهوره مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، قائلا: “هتفرغ لحياتي، هي دي مشاريعي”.

