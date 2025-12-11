هل قيام الليل يقتصر على ركعتين؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل بشأن صفة صلاة قيام الليل، مؤكدًا أن الهدي النبوي فيها كما ثبت في الحديث الصحيح هو أن تُصَلَّى "مَثْنَى مَثْنَى".

وأشار "كمال"، خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إلى أن هذا يعني أن يصلي المسلم ركعتين ويسلم، ثم يعاود الصلاة بنفس الطريقة، وهي الصيغة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن وقت قيام الليل يمتد ويبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة وليس مقصورًا على وقت معين من الليل.

وتابع: من صلى العشاء ثم صلى بعدها ركعتين بنية قيام الليل فقد أدرك فضل هذه العبادة، مستدلًا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام في جوف الليل حتى تتفطر قدماه شكرًا لله.

وأكد أمين الفتوى، المكانة الرفيعة لقيام الليل، مشيرًا إلى أنه شرف المؤمن ودليل على منزلته عند الله.

وأوضح أن القيام لا يقتصر على الصلاة فحسب، بل يشمل الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعلها خلوة يأنس فيها العبد بربه.

وقال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"، مؤكدًا أن هذا الوقت نور ينير قلب المؤمن ويضيء له قبره.

ولفت الشيخ محمد كمال، إلى أن على المسلم أن يختار من هذا الوقت الطويل ما يناسبه، ويجتهد فيه بما يستطيع من صلاة وذكر.

