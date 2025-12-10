إعلان

الداخلية تطلق حملات توعية بمخاطر المخدرات في المدارس والجامعات

كتب : علاء عمران

11:54 ص 10/12/2025

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية تنظيم لقاءات توعوية داخل المدارس والجامعات بالمحافظات لتعريف الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة الأنواع المستحدثة وتأثيراتها الصحية والاجتماعية.


وتم تنفيذ الفعاليات من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية، وشملت مناقشات مباشرة مع الطلاب وعرض مواد تسجيلية توضح جهود الوزارة في ضبط قضايا المخدرات والتصدي لعمليات الترويج.


ويأتي البرنامج التوعوي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي بين فئات الشباب، وقد لاقى تفاعلاً واستحساناً من الطلاب والقائمين على الفعاليات.
