تتزعمها 5 سيدات.. ضبط عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا، بينهم 7 رجال و5 سيدات، منهم 9 لهم معلومات جنائية سابقة، لاتهامهم باستغلال أطفال الأحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطرق إلحاحية في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة.



وخلال عملية الضبط، تم إنقاذ 18 طفلًا كانوا معرضين للخطر نتيجة استغلالهم في النشاط غير القانوني، وتمت إحالتهم للإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم.



وعقب مواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي القائم على استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى ذويهم بدور الرعاية المختصة.



