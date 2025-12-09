كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الكوبية العالمية، آنا دي أرماس استمتاعها بوقتها في جدة على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يشهد تواجد نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

نشرت آنا دي أرماس صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تتجول بعدد من الشوارع والأسواق هناك، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكتبت آنا دي أرماس على الصور: "لقد تم دعوتي لمهرجان البحر الأحمر في جدة بالمملكة العربية السعودية، واستمتعت بقضاء الوقت وأنا أتعلم الكثير عن هذه المدينة، كل شخص قابلته رحب بي وكانوا يريدون أن أرى وأعيش التجربة في بلدهم بطريقة مميزة، سعيدة للغاية لمقابلتي كل فرد منهم، إلى اللقاء، وشكرا لكم".

شاركت آنا دي أرماس بإحدى الجلسات الحوارية في المهرجان، وأعربت عن سعادتها بالتواجد في جدة للمرة الأولى، وتحدثت عن تعاونها مع كبار النجوم وصناع السينما في هوليوود، وعن مشاريعها الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

كما حرصت آنا دي أرماس على حضور سباقات فورمولا 1 في أبو ظبي، التي شهدت حضور عدد من النجوم هم ياسمين صبري، جيهان الشماشرجي، ياسمين عبد العزيز، كاتي بيري، جيسيكا تشاستين وآخرون.

أعمال تنتظر عرضها آنا دي أرماسقريبا

تشارك انا دي ؟أرماس بفيلم الدراما " Reenactment" بطولة النجمة كاميرون دياز والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

