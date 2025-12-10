إعلان

تباطؤ التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر

كتبت- منال المصري:

10:04 ص 10/12/2025

تباطؤ التضخم

تباطأ معدل التضـخم السنوي على مستوى مدن مصر بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم.

أما التضخم على مستوى إجمالي الجمهورية تراجع إلى 10% في نوفمبر من 10.1% في أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فإن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 263.8 نقطة لشهر نوفمبر 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر اكتوبر 2025.

يستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع 2026.

