بعد تحذيرات جوجل وآبل.. 6 نصائح لحماية هاتفك من الاختراق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) عن بيانًا يحذر فيه من محاولات اختراق متطورة كشفت عنها شركتا Google وApple، تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، من بينها مصر.

وفي هذا الإطار، أصدر الجهاز مجموعة من التعليمات لحماية المستخدمين من هذه الهجمات.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك التعليمات:

1- ضرورة تحديث الهاتف والتطبيقات بشكل مستمر، حيث أن كل تحديث جديد يحتوي على إصلاحات للثغرات التي قد يستغلها المهاجمون.

كما يُفضل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.



2- تفعيل إعدادات الأمان المتقدمة على الهواتف، مثل وضع Lockdown Mode على أجهزة iPhone.

والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android، وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

3- الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات خصوصًا التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى في حال ظهورها في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة لأن كثيرًا من الهجمات تعتمد على خداع المستخدم.



4- استخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، وذلك لتجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة.

5- استخدام رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تمكن أي شخص من الدخول إليها حتى لو حصل على كلمة المرور.

6- الانتباه لأي سلوك غير مألوف على الهاتف مثل البطء المفاجئ، أو ارتفاع استهلاك البيانات، أو ظهور تطبيقات لم يتم تثبيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ملاحظتها.