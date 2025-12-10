ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالبحيرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحريات تورطه في الاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات في التمريض والعلوم الطبية، وإيهامهم بإمكانية الالتحاق بوظائف داخل مستشفيات وعيادات خاصة مقابل مبالغ مالية.



وعقب ضبطه داخل مقر المركز الوهمي، عُثر بحوزته على شهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، وعدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر، ومطبوعات دعائية.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة للتحقيق.



