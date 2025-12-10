إعلان

"قمر".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة في أحدث ظهور لها

كتب : سهيلة أسامة

10:39 ص 10/12/2025

مي عمر بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي صورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة، ارتدت فستان أسود ضيق بأكمام طويلة يبرز قوامها، مع شعر منسدل ومكياج هادئ، واكتفت بالتعليق بوضع إيموجي قلب أسود.

ولاقت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "صباح الجمال"، "قمر"، "متألقة دايمًا"، "جميلة".

يذكر أن الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي خطفا الأنظار في أول أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

