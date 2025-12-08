تحدثت الفنانة مي عمر عن قرار زوجها المخرج محمد سامي باعتزال الإخراج ، وتراجعه مؤخرا، وتفاصيل أعلانه عن تحضير مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي"، وذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وعن قرار الاعتزال قال: "محمد أحيانا بيتعب وهو بقاله كتير أوي بيشتغل، لأن كان عنده مسلسلين، وصعب حد يعمل مسلسلين، وأنا قلت له ده شيء شبه مستحيل".

وتابعت: "لما خرج حس أنه محتاج يريح، محمد فنان حقيقي عنده موهبة أكبر من ما هو يتخيلها وهذه الموهبة هتمنعه إنه يتوقف عن الشغل".

آخر أعمال مي عمر الفنية

كانت آخر مشاركات مي عمر في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إش إش" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول إش إش التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة (آل الجريتلي)، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

أعمال تنتظر عرضها مي عمر قريبا

تشارك الفنانة مي عمر ببطولة مسلسل "الست موناليزا" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026،

ويشاركها البطولة كل من أحمد مجدي،وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.

كما تشارك مي عمر الفنان أحمد العوضي على شاشة السينما لأول مرة بفيلم "شمشون ودليلة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

الدخول بدون أحذية منها.. أسرة العندليب تدشن موقعا لمنزله وتعلن شروط الزيارة

رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "على قد الحب"