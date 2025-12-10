جيش الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في عدد من مدن الضفة الغربية



وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت مدن: "نابلس وسلفيت وطولكرم وجنين شمالي الضفة"، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وأكاديميون ونشطاء في حركة حماس، قبل أن يُفرج لاحقًا عن عدد منهم.

واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 60 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون، وأكاديميون، وعدد من نشطاء حركة حماس، في إطار حملة وصفها الأهالي بالواسعة والمركزة، حملت رسائل تهديد بعدم الانخراط في أي فعاليات مرتقبة قبيل ذكرى انطلاقة حركة حماس.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال أحياء البلدة القديمة، وحي المعاجين، ومنطقة المخفية، ومخيم عسكر، والجبلين الشمالي والجنوبي، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها ميدانيًا، قبل أن تنسحب من المدينة بعد تنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من السكان.

وفي مدينة سلفيت، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية ونقاط تحقيق ميداني، إذ تم اعتقال أكثر من 10 فلسطينيين، قبل أن يُفرج لاحقًا عن عدد منهم، وذلك عقب مداهمة ما يزيد عن 30 منزلًا تخللتها عمليات تفتيش وتخريب متعمد لمحتويات المنازل.

أما في محافظة جنين، فقد اعتقل جيش الاحتلال الأسير المحرر ضمن صفقات التبادل وأحد أبطال "نفق الحرية" محمد العارضة من منزله في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، كما اعتقل أسيرًا محررًا آخر من بلدة بئر الباشا جنوبي المحافظة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا واحدًا على الأقل خلال مداهمة منزله في ضاحية ارتاح جنوب المدينة، بالتزامن مع انتشار عسكري في محيط المنطقة.

وفي مدينة قلقيلية اعتقل جيش الاحتلال شابين عقب مداهمة منازل في حي شريم بالمدينة قبل أن ينسحب من المنطقة.

تأتي هذه الحملة في سياق تصعيد ملحوظ لعمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الاستهداف مع اقتراب مواعيد فعاليات سياسية وتنظيمية مختلفة في الساحة الفلسطينية.

ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني فقد ارتفعت حالات الاعتقال الى أكثر من 21 ألفًا خلال عامي الإبادة، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها ما يزيد على 9 آلاف أسير، وفقا للغد.