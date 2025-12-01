أصدرت هيئة دفاع المطرب المغربي سعد لمجرد بيانًا، بعد تأجيل محاكمته في قضية اعتداء على فتاة، وذلك أمام إحدى المحاكم في جنوب فرنسا اليوم الاثنين.

ونشر سعد لمجرد بيان هيئة الدفاع عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي أكد فيه تبليغه بتأجيل الجلسة بسبب الحالة الصحيّة لرئيسة المحكمة.

وأضافت الهيئة في بيانها: "نعلن عن أسفنا لأن البت النهائي في هذه القضية قد تأجل مرة أخرى لعدة أشهر، في حين أن النيابة كانت قد طلبت صدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف".

وتابعت: "أما في القضية الأخرى التي ستُنظر في محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تم أيضًا تأجيل الجلسة، ولا سيما بالنظر إلى سلوك المدعية، إذ تم استدعاؤها اليوم أمام المحكمة بتهم محاولة الابتزاز بحق سعد لمجرد وتشكيل عصابة بعد أن تبين أنها أعدت للاحتيال على القضاء".

ويواجه سعد لمجرد، أمام محكمة جنايات دراجينيان، تهمة بالتعدي الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي، وذلك خلال تواجده في باريس.

سوابق سعد لمجرد في قضايا التحرش

بدأت شبهات الاعتداء الجنسي، تحاصر سعد لمجرد، عام 2010، وهو يبغ من العمر 25 عامًا، إذ اتهم سعد لمجرد في 2010 بالاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات بالولايات المتحدة الأمريكية، داخل شقته.

وفي عام 2015 اتهمت فتاة مغربية سعد بالتحرش بها، قبل أن تقوم بسحب شكواها بعد تدخل المقربين من الفنان المغربي لإنهاء هذه الأزمة.

عام 2016 واجه سعد لمجرد تهمة التحرش بفتاة فرنسية، وتمت محاكمته ودخل السجن لعدة أشهر، على ذمة التحقيق، ثم أُفرجت عنه السلطات الفرنسية بشكل مؤقت عام 2017، ووضع تحت الإقامة الجبرية.

