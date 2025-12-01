أوضحت الإعلامية مفيدة شيحة السبب وراء تسمية مسلسل "ورد وشوكولاتة" بهذا الاسم وما المغزى من ورائه، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام.

وكتب مفيدة شيحة: "أنا كنت متابعة مسلسل ورد وشوكولاتة لكن موقفتوش عند الاسم؟، ليه اتسمى كده ومعناه ايه؟".

وتابعت: "ورد وشوكولاتة الكلمات المفتاحية لأي علاقة بنتمناها، العلاقة السوية في وجهة نظرنا احنا الستات ان الراجل يجيب لنا ورد وشوكولاتة، وبسبهم ممكن نستحمل أي حاجة".

واستكملت: "طب ايه اللي خلانا نقع؟، من وجهة نظري، احنا كستات عندنا افتقاد غير طبيعي للحنية الأبوية، الأب في حياتنا بيمثل القوة والسند مش الحنية والحضن".

كواليس مسلسل "ورد وشوكولاتة"

حقق مسلسل "ورد وشوكولاتة" نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، تدور أحداث المسلسل حول مروة، إعلامية شهيرة تقدم برنامجاً على إحدى القنوات الفضائية، وتُعرف بأسلوبها الصادم وصوتها العالي في كشف القضايا الجريئة. تلتقي خلال إحدى حلقاتها بمحامٍ نافذ يُدعى صلاح، ويتسبب لقاؤهما في تغيير حياتها جذريا، إذ تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وحياته المعقدة، ما يضعها في صراع بين قلبها وعقلها، لتصدم لاحقا برغبته بتركها والرجوع لعائلته. تبدأ رحلة مروة في كشف الحقائق، وصراعات بين الحب والسيطرة والخداع.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم محمد فراج، زينة، مريم الخشت، صفاء الطوخي، مراد مكرم، تأليف محمد رجاء، إخراج محمد جمال العدل.

