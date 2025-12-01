إعلان

حميد الشاعري يحتفل بطرح أغنية "من دخلتك علينا"

كتب : منال الجيوشي

03:32 م 01/12/2025

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بطرح أغنية "من دخلتك علينا" للفنان حميد الشاعري

وحضر الحفل الشاعر تامر حسين، الملحن مدين، والموزع الموسيقي توما، أسامة رشدي المدير التنفيذي لروتانا.

كما حضر كذلك النجوم، ليجسي، فرقة شارموفرز، حودة بندق، فريق واما، أبو الأنوار، شذى، سارة عبدالرحمن، وهيثم نبيل.

ومن أصدقاء الفنان حميد الشاعري، حضر حسام حسني، الشاعر عنتر هلال، فارس، طارق الشريف، ومن الملحنين والشعراء، محمود الشاعري، زووم ومحمود خيامي

