ماذا قالت فجر السعيد عن قصة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

تحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن علاقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بالفنانة دينا الشربيني والقصة المتداولة حول زواجهما.

وكتبت فجر السعيد، عبر حسابها على إنستجرام: "الروح تحب الأرواح، سعاد حسني تركت حفيد سلطح بنت ملطح وحبت عمر الشريف لأنه دمه خفيف وتركت ابن خالتها حب العمر.. يا جماعة الزواج مودة ورحمة وحوار مشترك، وإذا فقدت المودة والحوار المشترك، الرحمة لا تكفي لتجاوز المرحلة الانتقالية".

وتابعت: "كريم نضج واحتياجاته تغيرت وفازت دينا بقلب كريم محمود عبدالعزبز وتستحق فهي مثل كريم محمود عبدالعزيز متجددة وخفيفة دم ونشيطة ومحبة لفنها وإبداعها".

واستكملت: "ألف مبروك دينا وكريم والتهنئة موصولة لزوجة والده بوسي شلبي لأن من خلال هذه العلاقة اكتشافة ان التطور الطبيعي في وصف العلاقة الزوجية الثانية من أحد أفراد عائلته تتحول من طليقة والدي الى ساحرة والدي.. على لسان بنت كريم محمد عبدالعزيز .. الأطفال تتعلم من أبهاتها وجداتها".

وأوضحت: "بصراحة مطلقة من وجهة نظري ساحرة درجة أشرف في الشتايم من عايشة مع والدي بالحرام، هناك تدني في كيرف الشتايم والتبري، الأجيال الجديدة عدت على الكبيرة بالابداعات بالشتم".

وأَضافت: "إكف القدرة على فمها تطلع البنت لأبوها أو جدتها أم أبوها.. هو قال بوسي طليقة ابويا وليست زوجته ناسفا تاريخ والده، وبنته تقول دينا ساحرة .. الضحية هنا حبيبتي دينا رغم ثقتي بقوة شخصيتها وبأنها لن تهتم بهراء أطفال، ومبروك مقدما لأنجح زواج وديو بالوسط الفني".