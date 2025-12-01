عمرو الليثي يستضيف سهير عبد القادر وذوي الهمم في حلقة خاصة

يواصل برنامج "واحد من الناس" الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، من خلال تسليط الضوء على قدراتهم ومواهبهم، مع التأكيد على أهمية دعم الدولة لهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وتستضيف الحلقة، المقرر عرضها اليوم الاثنين الساعة 9:30 مساءً على قناة الحياة، الدكتورة سهير عيد القادر للحديث عن خبرتها في دعم ذوي الهمم، والصعوبات التي واجهتها، وتجربتها الشخصية مع المرض، بالإضافة إلى تقديم رسائل توعية للآباء حول رعاية أبنائهم.

كما يشارك في الحلقة عدد من ذوي الهمم بعروض فنية متنوعة تشمل الغناء والرسم وأنشطة أخرى، لتقديم نموذج حي لمواهبهم وإسهاماتهم في المجتمع.