"الملكة نفرتيتي".. نرمين الفقي تخطف الأنظار في حفل "ذا جراند بول الملكي"
كتب - معتز عباس:
نشرت النجمة نرمين الفقي مجموعة صور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، من مشاركتها في حضورها فعاليات حفل "ذا جراند بول الملكي" الذي أقيم في قصر عابدين.
وظهرت نرمين الفقي في الحفل بإطلالة أنيقة وملكية، مرتدية فستانًا طويلًا كشف عن جمالها وأناقتها، يناسب أجواء الحفل الرسمي.
وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، وجاءت أبرزها: "جميلة الجميلات"، "الملكة نفرتيتي"، "قمر وشياكة وجمال"، "أميرة بجد".
يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.
