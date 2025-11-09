حريق في استوديو خالد يوسف.. ونقابة السينمائيين توضح التفاصيل

اندلع حريق في استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين بالقاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اقتصر على المطبخ داخل الاستوديو، ولم يمتد إلى باقي أجزاء المكان.

وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا لتوضيح ما حدث.

وقال النقيب مسعد فودة في البيان إنه تابع الواقعة فور علمه بالحادث، موجّهًا الشكر لله على عدم وقوع أي إصابات بشرية، ومؤكّدًا وقوف النقابة إلى جانب المخرج خالد يوسف ودعمها له في هذا الموقف.

