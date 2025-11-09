إعلان

حريق في استوديو خالد يوسف.. ونقابة السينمائيين توضح التفاصيل

كتب : نوران أسامة

04:05 م 09/11/2025

حريق في استوديو خالد يوسف

اندلع حريق في استوديو المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين بالقاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق اقتصر على المطبخ داخل الاستوديو، ولم يمتد إلى باقي أجزاء المكان.

وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا لتوضيح ما حدث.

وقال النقيب مسعد فودة في البيان إنه تابع الواقعة فور علمه بالحادث، موجّهًا الشكر لله على عدم وقوع أي إصابات بشرية، ومؤكّدًا وقوف النقابة إلى جانب المخرج خالد يوسف ودعمها له في هذا الموقف.

