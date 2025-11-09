إعلان

نقابة المهن السينمائية تنعى والد الفنان محمد رمضان

كتب : سهيلة أسامة

04:00 م 09/11/2025

محمد رمضان

نعت نقابة المهن السينمائية الفنان محمد رمضان في وفاة والده، وذلك عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وجاء في البيان: "تشاطر نقابة المهن السينمائية الفنان محمد رمضان أحزانه في وفاة والده، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونتقدم بخالص العزاء والمواساة للفنان محمد رمضان وأسرته في هذا المصاب الأليم".

وأوضحت النقابة أن العزاء يُقام اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأن نقيب السينمائيين مسعد فودة وأعضاء مجلس إدارة النقابة يتقدمون بأصدق مشاعر التعازي للفنان محمد رمضان، سائلين الله أن يلهمه الصبر والسلوان.

