بعد الهجوم عليه.. ماذا قال ياسر جلال بمهرجان وهران في الجزائر؟

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان ياسر جلال، قوائم تريند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب الكلمة التي ألقاها عقب تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشر من مهرجان وهران السينمائي بالجزائر، مساء الأربعاء الماضي.

وتعرض الفنان ياسر جلال، للهجوم بعد انتشار مقطع فيديو، خلال إلقاء الكلمة، فـ ماذا قال؟

ياسر جلال أشار إلى أن العلاقات بين مصر والجزائر وطيدة، وقال: "والدي حكى لي قصة، قلتها قبل ذلك في حديث تليفزيوني، قال لي إن بعد نكسة 67 ظهرت شائعة أن إسرائيل تخطط لعملية إنزال جوي في ميدان التحرير للقيام بعمليات تخريبية".

وتابع: "الجزائر أرسلت جنود من الصاعقة يمشوا في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد لحماية المواطنين الستات والرجال المصريين".

واختتم: "أنا تربيت على حب الجزائر والجزائريين، وهربي أولادي على حب الجزائر، تحيا مصر وتحيا الجزائر".

ومن جانبه علق المنتج محمد العدل، على الكلمة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "عندنا أزمة في ثقافة فنانين هذا الزمن إلا من رحم ربي، ويعدوا على الصوابع".

وتابع: "ما تعملوا للفنانين كورسات.. دروس يقرأ كام كتاب كل سنة بلاش كل أسبوع أو كل شهر".

ياسر جلال انتهى مؤخرًا من تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر، والذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، كما يشارك في رمضان 2026 بمسلسل كلهم بيحبوا مودي.