كتب-مصطفى حمزة:

انتقد المنتج محمد العدل، الكلمة التي ألقاها الفنان ياسر جلال، عقب تكريمه في ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان وهران السينمائي بالجزائر، مساء الأربعاء الماضي.

ونشر محمد العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو للفنان ياسر جلال، خلال إلقائه الكلمة، وكتب في تعليقه: "عندنا أزمة في ثقافة فنانين هذا الزمن إلا من رحم ربي، ويعدوا على الصوابع".

وتابع: "ما تعملوا للفنانين كورسات.. دروس يقرأ كام كتاب كل سنة بلاش كل أسبوع أو كل شهر".

وتحدث الفنان ياسر جلال، في الكلمة التي ألقاها عن واقعة رواها له والده "حسبما ذكر"، مفادها أنه بعد حرب يونيو 1967، سرت شائعة بأن العدو سيهاجم ميدان التحرير، مما دفع قوات الصاعقة الجزائرية إلى إرسال كتيبة لحماية الميدان، وأكمل حديثه مؤكدًا أنه سيربي أبنائه على حب الجزائر.