انتقادات لروبرت دي نيرو بعد زيارته للفاتيكان.. تعرف على السبب

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد زاهر

نشر أحمد زاهر صور من كواليس تصوير مسلسل "لعبة وقلبت بجد" عبر حسابه على انستجرام.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور من قصر عابدين خلال حضورها مراسم حفل جراند بول بحضور أمراء وأميرات العالم، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

تامر حسني

احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاد نجله آدم، ونشر تامر صور من كواليس الحفل عبر حسابه على انستجرام، وظهرت معه بالصور طليقته الفنانة بسمة بوسيل.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صور جديدة عبر حسابها على إنستجرام ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها.

هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الجمعة في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.