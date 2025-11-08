ندا موسى بإطلالة أنيقة في "أنا عربية" بموسم الرياض.. والجمهور: ملكة

شاركت الفنانة ندا موسى، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء حضورها معرض أنا عربية، المُقام ضمن فعاليات النسخة الجديدة من موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ظهرت ندا بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا باللون الأبيض، وعلقت "خالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم معرض (أنا عربية) ضمن فعاليات موسم الرياض. لقد كان المعرض احتفالية رائعة وملهِمة تُبرِز إبداعات وأناقة المرأة العربية. إنه مصدر فخر عظيم أن نشهد هذا الكم الهائل من المواهب. شكراً جزيلاً للرياض على كرم الضيافة والاستقبال".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "أجمل واحدة على الأرض"، "قمر"، "يا جمالك بجد"، "أحلى وأجمل فنانة"، "ملكة".

جدير بالذكر أن ندا موسى شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش" مع النجوم: مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، انتصار، دينا، إدوارد، محمد الشرنوبي، ومسلسل "وتقابل حبيب" للنجوم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا.