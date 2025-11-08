فيديو وصور..اقتحام معجب على مسرح حفل هيفاء وهبي وتدخل الأمن لإنقاذها

بعد ساعات من وفاة والده.. محمد رمضان في عزاء السيناريست أحمد عبدالله- صور

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الجمعة في عمان وسط حضور جماهيري كبير.

وكان من أبرز المواقف المحرجة في الحفل، صعود أحد المعجبين على المسرح ليتدراك الأمن الموقف سريعا وقاموا بالإمساك به ونزوله من على المسرح.

نشرت هيفاء صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء بفتحة ساق وتفاعلت مع جمهورها ومحبيها على المسرح.

وكتبت هيفاء على الصور: "كل لقطة تحمل جزء من السحر، شكرا الأردن، شكرا على صوتكم ونشاطكم وقلوبكم".

أطلقت هيفاء وهبي مؤخرا، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

معجب يقتحم المسرح أثناء حفل هيفاء وهبي👀! pic.twitter.com/yVBT2YSyim — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 8, 2025

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.