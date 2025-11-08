إعلان

مي عمر تواسي محمد رمضان بعد وفاة والده

كتب : مروان الطيب

06:00 م 08/11/2025

مي عمر

نعت الفنانة مي عمر والد الفنان محمد رمضان الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة.

وكتبت مي عمر عبر خاصية الاستوري على انستجرام، "خالص العزاء والمواساة للفنان محمد رمضان في وفاة والده، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، اللهم اجعل مثواه الجنة واملأ قلوب أحبابه بالسكينة".

وشيع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

تعاونت الفنانة مي عمر مع الفنان محمد رمضان بعدد من الأعمال الفنية كان آخرها فيلم "هارلي" عام 2023.

يذكر أن مي عمر تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد.

مي عمر تعزي محمد رمضان في وفاة والده

مي عمر محمد رمضان انستجرام مي عمر مسجد الشرطة

