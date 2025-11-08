كتبت- منى الموجي:

أعاد النجم محمد رمضان، نشر رسائل التعزية التي جاءته من نجوم الفن والمشاهير لمواساته بعد وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 7 نوفمبر.

وكان من بين الرسائل التي أعاد نشرها، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام:

يسرا

كتبت النجمة يسرا في رسالتها "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي للفنان محمد رمضان في وفاة والده، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

جومانا مراد

وكتبت الفنانة جومانا مراد "البقاء لله.. ربنا يرحم أبوك يا حبيبي ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبركم وينزل على قلبكم السكينة ونسألكم الفاتحة والدعاء".

لطيفة

وجاء في رسالة الفنانة لطيفة "البقاء والدوام لله وحده ربنا يصبرك يا حبيبي".

روجينا

وكتبت الفنانة روجينا "البقاء والدوام لله والد أخوي وصديقي محمد رمضان في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم.. اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

محمد إمام

كما كتب الفنان محمد إمام "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لزميلي النجم محمد رمضان في وفاة والده، الله يرحمه".

رامي رضوان

وكتب الإعلامي رامي رضوان "خالص التعازي للنجم محمد رمضان في وفاة المغفور له بإذن الله والده. ربنا يرحمه ويتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

بوسي شلبي

وعلقت المذيعة بوسي شلبي "البقاء لله وربنا يرحمه والدك ويصبرك".

أكرم حسني

وكتب الفنان أكرم حسني "البقاء لله ربنا يرحمه ويصبرك".

حلا شيحة

ونشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، صورة لـ محمد رمضان مع والده، وعلقت "رحيل الوالد فقد عظيم.. يا رب يرحم والد محمد رمضان، محمود رمضان ويصبر أسرتهم يا رب".

هنا شيحة

وكتبت الفنانة هنا شيحة "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم".

كريم فهمي

وكتب الفنان كريم فهمي "البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم".