أشرف زكي يتقدم بالعزاء لأسرة سمية الألفي

كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، النجمة الكبيرة سمية الألفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 ديسمبر.

وكتبت النقابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة سمية الألفي. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كشف عن موعد ومكان تشييع جنازة النجمة الكبيرة سمية الألفي.

وقال منير في تصريح خاص لـ"مصراوي": تُشيع جنازة الفنانة سمية الألفي عصر اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال: الفنية السينمائية والتليفزيونية الناجحة، كانت زوجة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي لسنوات، وأنجبت منه نجليها أحمد وعمر الفيشاوي.

من أشهر أعمال سمية الألفي: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات.