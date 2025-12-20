إعلان

"المهن التمثيلية" تنعى الفنانة سمية الألفي

كتب : هاني صابر

10:20 ص 20/12/2025

الدكتور أشرف زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الكبيرة سمية الألفي التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وكتبت النقابة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة / سمية الألفي".

وأضافت: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

الدكتور أشرف زكي وفاة سمية الألفي الفنانة سمية الألفي المهن التمثيلية تنعى سمية الألفي نقابة المهن التمثيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الانقلاب الشتوي خلال ساعات.. الشتاء يبدأ غدًا فلكيًا- اضغط للتفاصيل
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت- اضغط للتفاصيل
عاجل| وفاة الفنانة سمية الألفي.. وتفاصيل ومكان الجنازة- اضغط للتفاصيل