"المهن التمثيلية" تنعى الفنانة سمية الألفي

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الكبيرة سمية الألفي التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وكتبت النقابة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة / سمية الألفي".

وأضافت: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".