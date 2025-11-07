"مبروك يا حبيبتي".. عمرو سعد يهنئ زوجته شيماء فوزي على برنامجها الجديد‎

كتب- مصطفى صلاح

وجه الفنان عمرو سعد رسالة دعم لزوجته الدكتورة شيماء فوزي عزيز بمناسبة استعدادها لتقديم برنامجها الجديد "ورا كل باب"، الذي يناقش قضايا نفسية واجتماعية بأسلوب يهدف إلى التوعية والعلاج.

ونشر عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك البرومو الخاص بالبرنامج، وعلّق عليه قائلاً: "مبروك البرنامج الجديد". كما حرص على تهنئتها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بـإنستجرام، وكتب: "مبروك يا حبيبتي على البرنامج".

من جانبها، وجهت الدكتورة شيماء فوزي عزيز رسالة شكر لزوجها على دعمه وتشجيعه، معربة عن سعادتها بانطلاق التجربة الجديدة التي ترى فيها خطوة نحو تقديم محتوى إنساني يحمل رسائل مؤثرة تمس المجتمع والأسرة.

وفي سياق متصل، تستعد شيماء لإطلاق كتابها الثاني بالتعاون مع دار تشكيل للنشر والتوزيع، بعد النجاح الذي حققه عملها الأول، لتواصل من خلاله تقديم طرح إنساني وأدبي يتناول قضايا المجتمع بلغة قريبة من القارئ.