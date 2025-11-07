حدث بالفن| محمد رمضان يتجاهل حكم حبسه ونجاة فنانة عالمية من حادث سيارة
كتب : محمود الطوخي
12:04 ص 07/11/2025
النشرة الفنية
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ شيرين رضا رشيقة في أحدث جلسة تصوير، نجوم الفن ينعون السيناريست أحمد عبدالله، "طلقني" يضع كريم محمود عبدالعزيز في صدارة التريند ويشعل شائعات ارتباطه، حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه، محمد رمضان يتجاهل حكم حبسه، وغيرها من الأخبار.

