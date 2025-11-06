نجمات الفن بإطلالات جريئة في أحدث جلسات تصوير (20 صورة)

18 صورة لنجوم الفن أثناء تواجدهم في أمريكا

تشارك العديد من نجمات الفن الجمهور لحظات استمتاعهن بأوقاتهن عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عدد كبير من النجمات مؤخرا صور أحدث جلسات التصوير التي خضعن لها، وظهرن خلالها بإطلالة جريئة وأنيقة.

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها في أحد المناطق الترفيهية الشهيرة.

وظهرت سارة بإطلالة "كاجوال" جريئة، بجوار حمام السباحة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نيللي كريم

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت صورها تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيللي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة، إذ ارتدت فستان أسود طويل، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

سيرين عبدالنور

خضعت الفنانة سيرين عبدالنور لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان جريء وجذاب خطفت به الأنظار.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت إيمان في الصور بإطلالة أنيقة وجريئة داخل حوض استحمام، وارتدت (توب) باللون الأسود، نسقته مع بنطال جينز واسع مزين بحبات اللؤلؤ والكريستال اللامعة.