إميلي شاه تكشف عن نجاتها من حادث سيارة

كتب : مروان الطيب

07:15 م 06/11/2025

الفنانة إميلي شاه

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن نجاتها من حادث سيارة وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

نشرت إميلي شاه صورة لها، وكتبت: "كادت سيارة أن تصطدم بي اليوم، من قبل امرأة كانت تدخن وتكتب رسائل وتقود في منطقة سكنية في الساعة السابعة صباحا، في توقيت الأطفال يذهبون فيه إلى مدارسهم، من فضلكم احذروا وانتبهوا عندما تقودون".

إميلي شاه مؤخرا احتفلت مؤخرا بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

كانت إميلي شاه تعرضت لوعكة صحية بعد أيام من حفل الزفاف ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

إميلي شاه على انستجرام

الممثلة الأمريكية إميلي شاه الفنانة إميلي شاه إميلي شاه على إنستجرام إميلي شاه تتعرض لحادث سيارة

