يوسف صلاح يكشف كواليس فيلم "من أجل زيكو" وتجربة "الكبير أوي"

حلّ الفنان الطفل يوسف صلاح ضيفًا على برنامج "اسمعني شكرًا"، حيث تحدّث عن رحلته الفنية، مؤكدًا أنه بدأ التمثيل في سن الرابعة، بينما كانت انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "من أجل زيكو" وهو في السادسة من عمره.

وقال يوسف خلال اللقاء: "كنت أمثّل منذ أن كنت في الرابعة من عمري، لكن البداية الفعلية كانت في فيلم (من أجل زيكو) وأنا في السادسة. كان الفيلم تجربة سعيدة لنا جميعًا، لأنه تناول قصة قريبة من عائلتي، كما كان السيناريو بسيطًا، ووالدتي كانت داعمة لي دائمًا. أستاذ كريم عبد العزيز نموذج يُحتذى به، وروحه مرحة جدًا في الكواليس".

وأضاف: "أستاذ كريم محمود عبد العزيز كان يعاملني كابنه، وكنا نضحك كثيرًا أثناء الكواليس، لكننا نتحول إلى الجدية أثناء التصوير. كما أن أستاذ بيترميمي كان يشاركنا الضحك دائمًا، وتجربتي السابقة في الإعلانات ساعدتني كثيرًا على التأقلم مع أجواء التمثيل".

وتابع: "أستاذة منّة شلبي كانت دائمًا داعمة لي. أتذكر مشهدًا نسينا فيه جدي داخل التابوت، وكنت على وشك التعرّض للأذى، لكنها سارعت لمساعدتي وحرصت على سلامتي، وأهدتني هدية ما زلت أحتفظ بها حتى الآن. بالمناسبة، ألف مبروك على الزواج، وربنا يسعدك دائمًا".

وكشف يوسف عن مشاريعه الجديدة قائلًا: "شاركت أيضًا في مسلسل (الجسر) قبل تصوير فيلم (من أجل زيكو)، والآن أستعد للعمل مع أستاذ أحمد زاهر في مسلسل جديد يُعرض قريبًا".

واختتم حديثه عن طموحه الفني قائلًا: "أتمنى أن أقدّم برنامجًا يجمع بين الأسئلة والتحديات، وأطمح لأن أصبح مثل أستاذ أحمد حلمي، وأستاذ أحمد مكي، وأستاذ كريم عبد العزيز. مثّلت مع أستاذ أحمد مكي في (الكبير أوي) بدور حلقوم ابن حزلقوم، وكانت تجربة مميزة وممتعة جدًا، ومن أجمل الأدوار التي قدّمتها".

يذكر أن الفنان الطفل يوسف صلاح حقق نجاحًا واسعًا من خلال مشاركته في فيلم " من أجل زيكو"، بطولة مع الفنان منة شبلي وكريم محمود عبد العزيز.



