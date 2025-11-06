

دخل النجم كريم محمود عبدالعزيز، قوائم تريند في موقع البحث "جوجل"، بالتزامن مع عودة شائعات ارتباطه والنجمة دينا الشربيني.



وبدأت الشائعات تطارد كريم عبدالعزيز، والنجمة دينا الشربيني، بعد مشاركتهما في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، إلى جانب نجوم العمل، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، أوتاكا، ياسر الطوبجي، معتز التوني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.



وأشعلت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، في أبريل الماضي، الجدل حول النجم كريم عبد العزيز، بعد نشرها عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمع النجمة دينا الشربيني، و النجم كريم محمود عبد العزيز من فيلم "الهنا اللي أنا فيه"



وكتبت: "خاص- النجمة المصرية دينا الشربينى مرتبطة بقصة حب كبيرة بالنجم المصري كريم محمود عبد العزيز وهناك نية للزواج وطبعا زوجته زعلانة جدا ولا تعرف كيف تتصرف في هذه القصة، يذكر أن كريم متزوج ولديه ثلاثة بنات، ودينا كانت مرتبطة بالنجم عمرو دياب".



رد كريم عبد العزيز



ومع تصاعد الجدل، نشر كريم محمود عبدالعزيز، عبر صفحته في موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بزوجته وأم أولاده آن الرفاعي، وذلك للرد على أنباء انفصالهما، وعلق كريم: " I LOVE YOU-بحبك".

"طلقني"



وتصدر الثنائي كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، مواقع التواصل مجددا، مع اقتراب موعد عرض ثاني أفلامهما معا، فيلم "طلقني" المقرر طرحه في دور السينما في ديسمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.



زواج كريم محمود عبد العزيز.

يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز تزوج من آن الرفاعي عام 2011، ورُزق كريم بثلاث بنات هن، كندة عام 2012، وخديجة عام 2015، وحبيبة عام 2020.

