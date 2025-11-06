10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق

هايدي خالد تنشر 15 صورة جديدة من حفل زفافها على هادي الباجوري

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في أحد المناطق الترفيهية الشهيرة.

وظهرت سارة بإطلالة "كاجوال" جريئة، بجوار حمام السباحة ونسخة مقلدة من برج إيفل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مفيش في جمالك"، "تحفة اوي"، "ملكة جمال الوطن العربي"، "كتير علينا الحلاوة دي"، "قمر متصور"، "مذهلة".

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

