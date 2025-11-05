وفاة الكاتب الكبير أحمد عبدالله.. أشهر أعماله "اللمبي" و"الناظر"

أعلن المنتج أحمد السبكي، منذ قليل، وفاة الكاتب الكبير أحمد عبدالله.

ونشر السبكي، نعيًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، كتب: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

السيناريست أحمد عبد الله

ولد السيناريست أحمد عبد الله أبريل 1965. تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

بدأ العمل للمسرح بعد تخرجه مباشرة، وقدم (عالم قطط)، ثم (الابندا)، ثم (حكيم عيون)، قبل أن ينطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا من بداية من (عبود على الحدود)، و(غبي منه فيه)، و(كركر) و(يانا ياخالتي).

من أشهر أعماله السينمائية: "الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها من الأعمال الفنية الدرامية.