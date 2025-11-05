طارق شريف يفجر مفاجأة عن أغنية "الفراق نار"

كشف الفنان طارق شريف عن كواليس أغنية "الفراق نار" للفنان عمرو دياب، مؤكدًا أنها أغنيته في الأصل قبل أن يغنيها الهضبة.

وقال طارق خلال استضافته في بودكاست "كاسيت": "الأغنية دي بتاعتي، كأن حد مفصلك بنطلون وقميص وبدلة عليك، كنت حاسس إنها معمولة ليا تمامًا. وقتها حميد الشاعري كان صعب جدًا تقابله، رحت له الاستوديو بالليل، ولما جيت أدخل قالولي ممنوع، الأستاذ عمرو دياب جوه".

وأضاف طارق: "قعدت على الرصيف من الساعة 12 لحد الساعة 3 ونص، وبعدين ناديته وقلتله: أستاذ حميد، روحت غنيت الأغنية وضحك، وبعدها شغّلها هو والأستاذ عمرو دياب، ومن هنا بدأت الحكاية، وكانوا وقتها جايبين كبدة وسجق ونسيت الأغنية".

يذكر أن أغنية "الفراق نار" للفنان عمرو دياب التي طرحها ضمن ألبومه "علم قلبي" الذي طرح عام 2003، وحققت نجاحًا واسعًا في تلك الفترة،والأغنية من الكلمات: مدحت العدل، الألحان عمرو مصطفى.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد عرض فيلم "الشاطر" على منصة "يانجو بلاي"

حمادة هلال يهنئ ابنته راما بعيد ميلادها.. ماذا قال؟