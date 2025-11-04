إعلان

منى زكي عن مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير: "شرف كبير ليا"

كتب : سهيلة أسامة

04:24 م 04/11/2025
عبرت الفنانة منى زكي عن سعادتها وفخرها بالمشاركة بصوتها في افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت منى مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر في حدث وطني وعالمي عظيم زي ده.. افتتاح المتحف المصري الكبير صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ مصر، وهتفضل حاضرة في ذاكرتنا كلنا كمصريين، وإثبات إن بلدنا كانت ولا تزال أم الحضارة".

يذكر أن الفنانة منى زكي كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.

